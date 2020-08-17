Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, - Держприкордонслужба

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Прикордонники роблять все можливе, щоб не допустити будь-яких провокацій на ділянці кордону.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому він додав, що зараз провокацій на кордоні не зафіксовано.

"В даний час, всі пункти пропуску функціонування, середній пасажиропотік за добу становить близько 3 тисяч осіб і на в'їзд і на виїзд", - повідомив Демченко.

Він також повідомив, що зараз проходить прикордонна операція на цій ділянці кордону, яка почалася в середині липня.

Він розповів, що спецоперації планова, проходить щорічно, однак особливості ситуації, що склалася сьогодні в Білорусі - враховуються.

"В цей час, ми не спостерігаємо, щоб на білоруському кордоні були нестандартні ситуації. У нас постійно відбувається взаємний обмін інформацією з білоруською стороною", - сказав Демченко.

Він додав, що відомства співпрацюють на всіх рівнях.

Нагадаємо, Україна і Білорусь будуть проводити прикордонну спецоперацію до листопада.

Зазначимо, що 9 серпня у Білорусі почалися масові протести, які охопили всю країну після завершення виборів президента; за даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобув Лукашенко.