Ситуация на фронте остается сложной и напряженной: где россияне атакуют больше всего

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты один раз штурмовали оборонительные рубежи украинской армии в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боестолкновений еще продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины и Новосергиевки. Пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвигаться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки и Григорьевки, получили отпор.

На Краматорском направлении оккупанты 22 раза штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино, 13 боестолкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили пять атак. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Мирноград, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 23 атаки противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Шевченко и Курахово на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито девять атак оккупационной армии, еще пять атак продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются четыре боестолкновения, всего за сегодня противник семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного, кроме того, враг нанес авиаудар КАБом по Зеленому Полю.

На Ореховском направлении противник трижды пытался продвигаться в сторону Новоандреевки, получил отпор.

В Курской области украинские защитники отражают четыре наступательных действия захватчиков.