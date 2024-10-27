Ситуация на фронте остается напряженной, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, 27 октября, на фронте произошло 84 боевых столкновения. Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки прорвать оборону украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов:

Хреновка, Блешня, Воробьевка Черниговской области;

Коренок, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка, Бояро-Лежачие, Большая Березка, Стариковое, Лесное, Степановка, Чернецкое Сумской области.

Кроме этого, враг нанес авиационных ударов по районам Степного, Беловодов, Басовки и Юнаковки Сумской области, в общей сложности сбросив 12 авиационных бомб.

Кроме того, противник нанес удары и по своей территории. Так, по имеющейся информации, сегодня россияне совершили 15 авиационных ударов по Курской области - применив 18 авиабомб.

Ситуация на фронтах

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи ВСУ в районе Волчанска, наши защитники отразили атаки россиян.

На Купянском направлении противник 13 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боеприкосновений еще продолжаются. Ситуация контролируется.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия при поддержке армейской авиации вблизи Орехово-Василевки.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и Нью-Йорка, где Силы обороны отразили четыре атаки. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Александро-Калинового и Романовки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Крутого Яра и Селидового. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отразили десять атак противника. Потери противника уточняются.

Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодня отражены 19 атак оккупационной армии, две атаки продолжаются.

На Времивском направлении продолжается атака в районе Новоукраинки, кроме того, враг сбросил четыре управляемых авиационных бомбы в район Великой Новоселки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активно применяли авиацию, так, в районе Малой Токмачки враг сбросил 12 КАБ и нанес по Белогорью два удара 40 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.