Ситуация на фронте обострилась. Россия хочет захватить стратегическую инициативу, - Сырский

"Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах", - пояснил Сырский.

По данным начальника главнокомандующего ВСУ, враг активно атакует по всей линии фронта, по некоторым направлениям - имеет тактические успехи.

Сырский объяснил, что сейчас происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации.

Что же на самом деле происходит на фронте

В Луганской области противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.

Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села:

Стельмаховка;

Березовка.

Там враг имел частичный успех, но действиями украинских подразделений был остановлен. Также, россияне продолжают наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытаются вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец. Однако успеха россияне здесь не имеют.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов также нет, по словам Сырского, продвижение врага на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клищиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Самая сложная обстановка на фронте

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

Главнокомандующий ВСУ сообщает, что противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог.

Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность.

Напряженная обстановка

Сырский отметил, что все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Роботы и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынок.

Успеха не имеет ни в одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Огромного и установить контроль над островом Нестрига.

Силам обороны Украины также удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Север Украины

По данным Сырского, на севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, а также ведет диверсионно-разведывательную деятельность.

Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на севере Украины нет.

"Вместе с тем отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями". - сказал главнокомандующий ВСУ.

Обучение и ротация военных

Сырский объяснил, что продолжается ротация воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей.

Кроме того, идет подготовка личного состава в учебных центрах, основной упор делается на качество и мастерство во владении оружием.

"Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позиций. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники", - добавил он.