Ситуация на фронте в Украине критическая, ближайшие недели могут решить судьбу войны, - Туск

Глава польского правительства после неформального саммита Европейского совета также выразил мнение, что в ближайшие недели могут решить судьбу российско-украинской войны.

Говоря о воздушных ударах российских захватчиков по Украине, он отметил, что в заключении саммита есть положение, которое обязывает ЕС принять меры по обеспечению безопасности украинского неба.

Туск также добавил, что среди тем, которые обсуждались во время саммита, вопросы безопасности были особенно важны с польской точки зрения. Чиновник рассказал, что лидеры государств-членов объединили усилия с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Президент Зеленский отметил немедленную, возможно, решающую необходимость предоставить Украине системы, которые могли бы бороться с российскими ракетами и беспилотниками", - сказал Туск.

Польский премьер добавил, что Германия предоставила Украине еще один комплект батарей Patriot, а также призвала другие страны, имеющие такие возможности, присоединиться к данной инициативе.

В то же время Туск отметил, что обращение Берлина не касается Польши, поскольку у Варшавы не хватает такого количества Patriot для того, чтобы поделиться с Киевом.

От Польши как "прифронтового государства" этого никто не ожидает, заверил он и добавил, что "все понимают, что мы должны защищать собственное небо, в том числе в связи с инцидентами с российскими ракетами".

Вопросы по усилению ПВО Украины

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 апреля заявил, что главы МИД государств G7 сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей противовоздушной обороны Украине.

Добавим, что по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Берлин нашел еще по меньшей мере 6 систем ПВО Patriot, которые страны-партнеры по НАТО могли бы передать украинской стороне.