Ситуация на фронте сегодня 9 сентября

За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 7 пунктов управления, склад боеприпасов, станцию РЭБ и несколько артиллерийских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

Враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.

Авиационные удары врага потерпели населенные пункты Бологовка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Заречное, Северск, Веселое, Белая Гора, Северное, Степное, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Крынка , Работино, Ясная Поляна Запорожской области, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 50 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищ , Андреевки и Курдюмовки.

Для восполнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных. Таким образом, кремль продолжает избавляться от нежелательных верст своего общества.

В районе ответственности ОВСУ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для окупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В свою очередь противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Работино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

В Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

Вражеские потери

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены 1 состав боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.

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