Ситуация на фронте сегодня 9 мая

Атаки россиян

В целом, враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 17 ударных БпЛА.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Шалигино, Юнаковка Сумской области ;

; Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области ;

; Лиман, Часов Яр, Дружба, Северное, Александрополь, Старая Николаевка, Новоселовка Первая, Карловка, Московское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово, Урожайное, Константиновка и Старомайорское Донецкой области ;

; Веселянка, Орехов, Работино Запорожской области ;

; Ольговка, Берислав, Кизомыс Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак возле Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении военные продолжают сдерживать врага возле населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту противника.