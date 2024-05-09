Оккупанты продвигаются на нескольких направлениях: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Сватово, Кременной и Авдеевки, а также в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Украинские официальные лица сообщили, что 8 мая ВСУ отразили российскую диверсионно-разведывательную группу из 10 человек на границе между Харьковской областью и Россией в районе города Пыльная (к северо-востоку от города Харькова).

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Сватово во время продолжения наземных атак на линии Купянск - Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово).

8 мая в Минобороны РФ заявили, что войска захватили Кислевку (к северо-западу от Сватово)

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска в Кислевке готовятся к дальнейшим атакам на Степную Новоселовку и Ивановку (обе к северо-западу от Сватово и непосредственно к северо-западу от Кислевки).

Российские блоггеры также рассказывали, что войска РФ якобы продвинулись к окрестностям Берестового (к северо-западу от Сватово), однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Купянска вблизи Синьковки и к северо-западу от Сватово вблизи Песчаного и Стельмаховки.

Российские войска недавно незначительно продвинулись вблизи Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 мая, показывают, что захватчики незначительно продвинулись к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной) и к северу от Белогоровки (южнее Кременной).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 1,5 км вглубь восточнее Новосадового (к северо-западу от Кременной), но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Российские войска также продолжали наземные атаки северо-западнее Кременной близ Макеевки, Невского и Новолюбовки; к югу от Кременной возле Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Российские источники утверждали, что ВСУ в ночь на 8 мая нанесли удар ракетами ATACMS по нефтебазе в оккупированном Луганске. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают большой пожар на топливном складе в городе.

Российский "военкор" утверждал, что удар повредил несколько топливных баков.

Операция №2 - Донецкая область

8 мая войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но на этом направлении линия фронта не изменилась.

Оккупанты вели наступление к востоку от Северского в районе Верхнекаменского, к юго-востоку от Северского в районе Выемки и Спорного и к югу от Северского в районе Раздоловки.

8 мая войска РФ продолжали наступательные действия восточнее Часового Яра, но линии фронта в этом районе не менялись.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Нового микрорайона в восточном Часовом Яре, к востоку от Часового Яра в районе Ивановского, юго-западнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки и к югу от Часового Яра в районе Шумов и Нью-Йорка.

Начальник штаба батальона ВСУ, действующий в районе Часового Яра, 7 мая заявил, что войска РФ все чаще выставляют танки и бронемашины с приваренными металлическими пластинами для дополнительной защиты (в просторечии их называют "танки-черепахи") и регулярно атакуют на рассвете и на сумерках.

Украинский офицер также заявил, что небольшие российские штурмовые группы периодически приближаются и пытаются пересечь Северо-Донецкий канал Донбасса вблизи Часового Яра, но ВСУ уничтожают или захватывают эти группы.

Командир другого батальона ВСУ, действовавший возле Часового Яра, 8 мая заявил, что оккупанты имеют преимущество в живой силе в этом районе 10:1.

Войска РФ недавно достигли значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки и недавно продвинулись в других местах к западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись примерно на 4 км к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) в направлении восточной окраины Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки и Очеретино), а ВСУ не удерживают позиций на северо-западной окраине Очеретино.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что войска РФ продвинулись к бурелому к югу от Соловьева (к северо-западу от Авдеевки) и к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).

В Минобороны РФ утверждали о захвате н.п. Новокалиново (к северу от Авдеевки), а в ISW оценивают, что российские войска вероятно захватили населенный пункт по состоянию на 4 мая.

Российские "военкоры" утверждали, что оккупанты якобы продвинулись дальше к западу от Очеретино в направлении Прогресса и на глубину до 1,5 км в направлении Новопокровского, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска также продолжали наступательные действия в районе Александрополя, у Очеретино, Архангельского, Евгеньевки, Сокола, возле н.п. Семеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово, около Невельского, Первомайского и Водяного.

По сообщениям, 8 мая войска РФ добились незначительных успехов к западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта на западе и юго-западе от Донецка не было.

Российский "военкор" утверждал, что оккупанты якобы прорвали украинскую оборону в восточной Красногоровке (к западу от Донецка) и полностью захватили улицу Первое Мая, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Войска РФ также продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Новомихайловки, Победы, Парасковеевки и Водяного.

Российские войска недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, добились новых успехов в этом районе 8 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в южном Урожайном (южнее Великой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что захватчики якобы вошли в Старомайорское (южнее Великой Новоселки) и захватили до половины населенного пункта, хотя визуального подтверждения этого заявления в ISW не нашли.

"Южная ось"

8 мая продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись на 700 метров в глубину от юго-восточной части Работино, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого утверждения.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

8 мая продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок.

Представитель ВМС ВСУ и Южного оперативного командования капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук 8 мая сообщил, что войска РФ ежедневно пытались штурмовать остров Нестрига в дельте реки Днепр и 7 мая пытались подойти к острову на водных мотоциклах.

Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области утверждали 9 мая, что войска РФ якобы установили контроль над неопределенными островами в реке Днепр.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 8 мая сообщалось, что на фронте в течение суток было зафиксировано 121 боевое столкновение.

Также в военном командовании отметили, что Силы обороны отразили атаки россиян на левобережье Днепра и у Синьковки в Харьковской области. Также воины ВСУ поразили три средства ПВО противника.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 мая, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составило уже 477 430 солдат.