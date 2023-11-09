Ситуация на фронте сегодня 9 ноября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 55 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 13 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая была уничтожена нашей противовоздушной обороной.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Николаевка, Железный Мост Черниговской области; Волфино, Басовка, Юнаковка, Степок Сумской области; Терновая, Избицкое, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки и Степного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Крохмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 7 атак противника в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалиново, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 7 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 23 безуспешные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Вербового и Работино Запорожской области, где нашими защитниками отражено 4 атаки. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новодаровки и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Золотая Балка, Токаревка, Понятовка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.