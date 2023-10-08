Ситуация на фронте сегодня 8 октября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Пересечное Харьковской области.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили: зернохранилище припортовой инфраструктуры, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели: Степное Сумской области; Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области; Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Екатериновка, Спорное, Клещиевка, Нью-Йорк, Марьинка, Новомихайловка, Антоновка, Водяное, Володино Донецкой области; Приютное Запорожской области и Вилково Одесской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожено 4 БПЛА оперативно тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 281 700 военных.