Ситуация на фронте сегодня 8 сентября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения. Враг нанес 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гасичевка, Блешня Черниговской области, Винторивка, Середина-Буда, Старые Вирки, Веселовка, Грабовское Сумской области.

На Купянском направлении нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздоловка, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар вблизи возле Белой Горы Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки наши защитники отбили более 10 атак врага.

Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Урожайного, Старомайорского и Новодаровки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого, Одрадокаменки, Бургунки, Томиной Балки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.