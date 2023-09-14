Ситуация на фронте сегодня 14 сентября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений. Также, сегодня Российская Федерация нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 17 из 22 вражеских "шахедов". В целом враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах Стрелечьей, Плетеневки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Гремячка, Гай Черниговской области; Старая Гута, Уланово, Мачулища, Грабовское, Пономаренки Сумской области и Нескучное, Охримовка, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении нанес авиационные удары в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Кучеровка, Кисловка, Ивановка, Синьковка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону и успешно отбили ряд вражеских атак в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийских и минометных обстрелов враг нанес неподалеку Пантелеймоновки, Керамика, Ласточкино, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись Водяное, Пречистовка, Новомайорское и Старомайорское Донецкой области.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Гавриловка, Змиевка, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и Покровское Днепропетровской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевка и Андреевка Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 зенитно-ракетных комплексах, 5 артиллерийских средствах и 1 складу боеприпасов противника.