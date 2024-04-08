Ситуация на фронте сегодня 8 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
В целом, враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, осуществил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Под артиллерийским огнем находились более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника возле населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спирное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.
Напомним, на большинстве направлений фронта продолжаются позиционные бои, враг продвинулся под Авдеевкой.
Россия готовит масштабное наступление, Силам обороны придется принимать сложные оборонительные решения.
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