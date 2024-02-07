Ситуация на фронте сегодня 7 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. В начале суток противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения: ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Всего применено 64 средства воздушного нападения противника:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131",

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

4 крылатые ракеты Х-22,

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр",

3 баллистические ракеты "Искандер-М",

5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

В течение суток произошло 80 боевых столкновений. Информация об общем количестве ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня уточняется.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в районе Яблоновки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Семеновка Черниговской области; Волфино, Поповка, Покровка, Грабовское Сумской области; Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки у Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак неподалеку Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также, противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чаривне, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Токаревка, Молодежное, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.