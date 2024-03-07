Ситуация на фронте сегодня 7 марта

Российские обстрелы

В течение суток произошло 70 боевых столкновений, в целом враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Жабелевка Сумской области и Волчанск Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Бучки, Гасичевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григорьевка, Торецк и Дружба Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Очеретино, Уманское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, противник совершил 1 безуспешное штурмовое действие.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.