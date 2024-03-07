Больше 50 ББМ, 42 дрона и 1160 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 7 марта (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 7 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 421 430 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 ББМ, 42 артсистемы и 42 дрона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 421430 (+1160) человек ликвидировано;

танков - 6695 (+17) ед.;

боевых бронированных машин - 12779 (+51) ед.;

артиллерийских систем - 10350 (+42) ед.;

РСЗО - 1009 (+1) ед.;

средства ПВО - 701 ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7963 (+42) ед.;

крылатые ракеты - 1919 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13532 (+53) ед.;

специальная техника - 1647 (+5) ед. Ситуация на фронте В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Российские военные проводят штурмовые действия на трех направлениях в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои вблизи Авдеевки и Новомихайловки, около сел Работино и Вербовое, а также возле Крынок, где Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы. Оккупанты несколько продвинулись на Купянском и Бахмутском направлениях.