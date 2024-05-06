Ситуация на фронте сегодня 6 мая

Атаки россиян

В целом, враг нанес 2 ракетных и 120 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - применили 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 12 дронов.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Гремяч Черниговской области ;

; Город Харьков, Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошовка Харьковской области ;

; Спирне, Дылиевка, Волчье, Новосадовое, Владимировка, Калиновое, Парасковиевка, Воздвиженка, Лисичное, Семеновка, Ильинка, Новоселовка Первая, Карловка, Уманское, Новоалександровка, Прогресс, Галициновка, Евгеновка, Елизаветовка, Урожайное и Старомайорское Донецкой области ;

; Работино Запорожской области ;

; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак на позиции наших защитников возле населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников вблизи Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.