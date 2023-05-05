Ситуация на фронте сегодня 5 мая

За прошедшие сутки российская федерация нанесла массированный удар по территории нашей страны, применив иранские ударные БПЛА “Shahed”, 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.

Противник нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Без особых перемен.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов Украины с территории российской федерации, усовершенствует инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки враги обстреляли населенные пункты Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки и Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Белополье, Тимофеевка, Кондратовка, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Красная Заря, Глубокое, Липцы, Веселое, Огурцово, Волчанские Хутора, Бударки, Комиссарово, Колодежное и Красное Первое в Харьковской области. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг не наступал. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестове Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и юго-западной окраине Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Песчаное, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Северское, Верхнекаменное, Спорноме и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также безуспешные наступательные действия враг вел в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток отражены многочисленные атаки противника у Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли более 55 населённых пунктов. Среди них – Времевка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Михайловка, Казацкое, Львове, Новотягинка, Софиевка Херсонской области и Херсон.

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Станично-Луганском районе Луганской области. Так, согласно распоряжению российской оккупационной так называемой "администрации", руководителям местных организаций и предприятий даны указания по предоставлению информации о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения.