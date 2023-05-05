ВСУ проводят тактические контратаки по нескольким направлениям: карты боев ISW
Вооруженные силы Украины, вероятно, проводят локализованные контрнаступательные действия по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Министерство обороны России заявило, что их войска отразили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска. На видео, опубликованном 3 мая, видно, как подразделения 6-й общевойсковой армии обстреливают украинские позиции примерно в 11 км к северо-востоку от Купянска. Российский блоггер утверждал, что 3 и 4 мая вдоль линии столкновения на Купянском фронте велись взаимные артиллерийские обстрелы.
Российские источники утверждали, что 4 мая войска РФ обрели территорию к югу от Кременной. Блогер заявил, что чеченский "Сивер-Ахмат" (в составе 78-го мотострелкового полка специального назначения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) прорвали украинскую оборону в юго-восточной Белогоровке (10 км ).
Кроме того, российские источники утверждают, что танк Т-90М 2-го армейского корпуса "ЛНР" наступает на Северск из Белогоровки. В Генштабе Украины сообщалось, что 4 мая российские войска вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.
Бои в Донецкой области
4 мая русские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели неудачные наступательные действия вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута) и Ню-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).
Министерство обороны России заявило, что РФ захватила два неопределенных квартала в западной части Бахмута. Евгений Пригожин, 3 мая, заявил, что ЧВК "Вагнера" продвинулись в Бахмуте на 230 метров и что украинские войска контролируют 2,64 квадратных километра города.
Украинские силы, вероятно, провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что украинцы, вероятно, контратаковали к северо-западу от Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута) и достигли незначительного продвижения в этом районе. Ограниченный характер возможного продвижения украинцев свидетельствует, что контратака была локализованной тактической операцией.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки). Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Российский блогер заявил, что украинские силы осуществили контратаку вблизи Старомихайловки (19 км к юго-западу от Авдеевки), возможно, это часть вероятной продолжительной схемы ограниченных и локализованных украинских контратак вдоль этого участка линии фронта.
Оккупанты не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области . Российские источники утверждают, что украинские силы активнее зондируют российские позиции в этом районе и призывают не делать преждевременных выводов, что такая деятельность является началом украинских контрнаступательных операций.
"Южная ось"
Российские источники утверждают, что отразили попытки украинской разведки в Запорожской области. На кадрах, опубликованных 3 мая, якобы видно, как подразделения 291 мотострелкового полка (42 мотострелковой дивизии) и 291 артиллерийской бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа отражают действия украинских разведчиков под Ореховым.
Многие российские источники утверждали, что украинские операции были локализованными действиями, а не началом контрнаступления. Российский агрегатор новостей даже отменил свое заявление от 3 мая о начале украинского контрнаступления и заявил, 4 мая, что украинские силы провели разведку.
Российские войска продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции перед украинским контрнаступлением. Миссия Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС сообщила инспекцию об увеличении Россией скопления военной техники, вооружения и взрывчатки на территории 4-го энергоблока.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки уделяют большое внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.
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