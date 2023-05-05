ВСУ проводят тактические контратаки по нескольким направлениям: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Министерство обороны России заявило, что их войска отразили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска. На видео, опубликованном 3 мая, видно, как подразделения 6-й общевойсковой армии обстреливают украинские позиции примерно в 11 км к северо-востоку от Купянска. Российский блоггер утверждал, что 3 и 4 мая вдоль линии столкновения на Купянском фронте велись взаимные артиллерийские обстрелы.

Российские источники утверждали, что 4 мая войска РФ обрели территорию к югу от Кременной. Блогер заявил, что чеченский "Сивер-Ахмат" (в составе 78-го мотострелкового полка специального назначения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) прорвали украинскую оборону в юго-восточной Белогоровке (10 км ).

Кроме того, российские источники утверждают, что танк Т-90М 2-го армейского корпуса "ЛНР" наступает на Северск из Белогоровки. В Генштабе Украины сообщалось, что 4 мая российские войска вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Бои в Донецкой области

4 мая русские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели неудачные наступательные действия вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута) и Ню-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

Министерство обороны России заявило, что РФ захватила два неопределенных квартала в западной части Бахмута. Евгений Пригожин, 3 мая, заявил, что ЧВК "Вагнера" продвинулись в Бахмуте на 230 метров и что украинские войска контролируют 2,64 квадратных километра города.

Украинские силы, вероятно, провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что украинцы, вероятно, контратаковали к северо-западу от Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута) и достигли незначительного продвижения в этом районе. Ограниченный характер возможного продвижения украинцев свидетельствует, что контратака была локализованной тактической операцией.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки). Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Российский блогер заявил, что украинские силы осуществили контратаку вблизи Старомихайловки (19 км к юго-западу от Авдеевки), возможно, это часть вероятной продолжительной схемы ограниченных и локализованных украинских контратак вдоль этого участка линии фронта.

Оккупанты не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области . Российские источники утверждают, что украинские силы активнее зондируют российские позиции в этом районе и призывают не делать преждевременных выводов, что такая деятельность является началом украинских контрнаступательных операций.

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что отразили попытки украинской разведки в Запорожской области. На кадрах, опубликованных 3 мая, якобы видно, как подразделения 291 мотострелкового полка (42 мотострелковой дивизии) и 291 артиллерийской бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа отражают действия украинских разведчиков под Ореховым.

Многие российские источники утверждали, что украинские операции были локализованными действиями, а не началом контрнаступления. Российский агрегатор новостей даже отменил свое заявление от 3 мая о начале украинского контрнаступления и заявил, 4 мая, что украинские силы провели разведку.