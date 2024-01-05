Ситуация на фронте сегодня 5 января

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также в ночь на 5 января 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожен 21 вражеский дрон.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Марчихина Буда, Волковка Сумской области; Гатище, Бочковое, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки у Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов у Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Херсон, Благовещенское, Велетенское, Кизомис Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Маяк Херсонской области.

Наступление ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.