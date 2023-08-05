Ситуация на фронте сегодня 5 августа

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфиного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Хреновка, Блешня, и Янжуловка Черниговской области; Казачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Казачья-Лопань, Малая Волчья, Амбарное и Бологовка на Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Путниково, Фиголовка, Подолы и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Григоровки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Маркового, Клещиевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары возле Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецков области и Старомайорскому и Левадному Запорожской области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Новодаровка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красный Маяк, Антоновка, Днепровское, Станислав и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.