Ситуация на фронте сегодня 5 апреля

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 72 боевых столкновения. В общем, враг нанес 10 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Свеса Сумской области и Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Михальчина-Слобода Черниговской области; Старая Гута, Рожковичи, Ходино и Грабовское Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 10 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар и Екатериновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении в течение суток враг, при поддержке авиации, совершил 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Авиационные удары фиксировались в районе Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Токаревка, Инженерное, Тягинка Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 14 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 пункту управления БпЛА и 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники врага.