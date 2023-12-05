Ситуация на фронте сегодня 5 декабря

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи села Вербовое (Запорожская область) и уничтожили 11 артиллерийских средств врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 70 боевых столкновений.

Враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Новодмитровки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов, среди них Костобобров, Хреновка, Мхи Черниговской области; Поповка, Бачевск, Грабовское Сумской области; Нестерное, Казачья Лопань, Белый Колодец, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Противник нанес авиационный удар в районе Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 атак врага, который при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Спорного, Веселого, Роздоловки, Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Богдановка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 23 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердича, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 13 атак на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки противника, в районе западнее Вербово Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Работино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.