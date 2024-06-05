Ситуация на фронте сегодня 5 июня

С начала суток, 5 июня, на фронте зафиксировано 38 боевых столкновений. На Покровском направлении продолжаются 5 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Оккупанты совершили два авиаудара с применением шести КАБов, 550 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 19 дронов-камикадзе", - рассказал Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Волчанска. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению переднего края обороны.

На Лиманском направлении была отражена атака в Серебрянском лесу. Бои продолжаются в районах Невского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении продолжается боестолкновение. Две атаки отбили районе Верхнекаменского, продолжается бой возле села Выемка.

На Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клищеевки.

На Торецком направлении враг безуспешно пытается приблизиться к позициям наших бойцов в районе Белой Горы.

На Покровском направлении россияне осуществляют попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять продолжаются.

На Кураховском направлении военные отражают штурм в районе Георгиевки.

На Времовском направлении продолжаются два боестолкновения возле Урожайного. Враг при поддержке танков и двух БМП пытался прорвать нашу оборону. Бой продолжается.

На Ореховском направлении россияне пытались продвинуться в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне пытаются вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе Крынок. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потерь позиций не допущено.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), российские террористы недавно продвинулись вблизи Волчанска на севере Харьковской области. В то же время враг признал, что наступательные операции замедлились.

За прошедшие сутки, 4 июня, согласно данным Генштаба враг потерял 1280 единиц личного состава. Всего во время войны было ликвидировано более 513 тысяч террористов.