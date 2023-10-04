Ситуация на фронте сегодня 4 октября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 45 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья Черниговской области; Сорокино, Прогресс, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе севернее Зыбино Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка и Андреевка Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкино Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Вербового и Работино Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.