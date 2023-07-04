Ситуация на фронте сегодня 4 июля

Вражеские атаки

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА Shahed. Информация о последствиях российской террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты применили 3 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БпЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. В результате противовоздушного боя наши воины уничтожили 16 ударных БПЛА.

В общем, враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Бачевск, Ходыно, Екатериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки - Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку от Веселого Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Петро-Ивановка, Новомлинск, Купянск Харьковской области; Невское и Белогоровка - Луганское и Верхнекаменское, Берестовое и Раздолевка Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Нанес авиаудар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.