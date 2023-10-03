Ситуация на фронте сегодня 3 октября

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений. Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Противовоздушной обороной уничтожено крылатую ракету "Искандер-К" и 29 вражеских "шахедов". В целом враг нанес 3 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Блешня, Елино Черниговской области; Хотень, Яструбино, Владимировка, Новодмитровка, Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Ивашки, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Петропавловки, Сеньково, Синьковки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Кучеровка, Берестовое, Петропавловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новоселовского Луганской области, Нового, Колодязов, Ямполовки, Ставки, Веселого, Спорного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле населенных пунктов Богдановка, Константиновка, Клещиевка, Андреевка и Александро-Шультино, Екатериновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Белая Гора, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в районе Красногоровки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Шахтерское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Работино, Старомайорское Запорожской области.

Обстреляли из артиллерии и минометов более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Лобково, Работино, Пятихатки, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка и Ольговка Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Антоновка, Чернобаевка, Змиевка Херсонской области и город Херсон, Дмитровка Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 20 артиллерийских средств противника.