Ситуация на фронте сегодня 3 января

Атаки россиян

В целом враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа "Shahed-136/131", совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Авиационным ударам подверглись Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Донецкой области; Новоданиловка и Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердычей, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

На Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника неподалеку Роботино Запорожской области. Около Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов противника.

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