Ситуация на фронте сегодня 3 апреля

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 5 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Слобожанское и Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Новая Гута, Гаврилова Слобода, Толстодубово, Лукашовка Сумской области; Ветеринарное, Стрелечья, Красное Харьковской области.

На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Калиновое, Боровая Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик и Семеновка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, осуществлено 4 атаки на позиции наших войск. Вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 1 пункту управления БпЛА противника.