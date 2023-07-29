Ситуация на фронте сегодня 29 июля

В течение суток произошло 27 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки РФ нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодежное, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника.