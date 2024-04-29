Ситуация на фронте сегодня 29 апреля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение. В целом, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

От авиационных ударов пострадали:

Большая Писаревка Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области ;

; Спорное, Верхнекаменское, Северск, Григоровка, Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Работино Запорожской области ;

; Крынки, Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.