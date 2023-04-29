Ситуация на фронте сегодня 29 апреля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам.

"К сожалению есть попадания. Погибли и получили ранения мирные люди. Не имея желаемых результатов на поле боя, враг цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права", - отметили в Генштабе.

В целом за прошедшие сутки противник совершил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожена 21 крылатая ракета, а также - два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области. По предварительной информации, погибли более 20 гражданских лиц, среди них 4 детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговщину, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили 8 гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Свободная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин и Обода Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области; Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Временного Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Камянское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника