Ситуация на фронте сегодня 29 июня

ВСУ отразили попытки контратак врага на нескольких направлениях, всего за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". ПВО уничтожило шесть дронов-камикадзе. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Новая Гута Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Круглое и Бударки Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Новая Гута Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Круглое и Бударки Харьковской области. На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области, Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области, Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное. На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.