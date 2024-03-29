Ситуация на фронте сегодня 29 марта

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 61 боевое столкновение. В общем, враг нанес 38 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бочковое, Успеновка, Хрипуны Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Заречье, Леонивка Черниговской области; Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Изюмское Харьковской области, Новоегоровка Луганской области и Ямполовка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Невское Луганской области и Серебрянское лесничество.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 2 атаки в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Межевое, Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Новоданиловка и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Никольское Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 зенитно-ракетному комплексу и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 артиллерийскому средству врага.