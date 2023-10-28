Ситуация на фронте сегодня 28 октября

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, за прошедшие сутки, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено большинство ударных БпЛА и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Новомихайловка Донецкой области;

Берислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны были отражены 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага неподалеку от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 состава боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 680 военных.