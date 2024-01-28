Ситуация на фронте сегодня 28 января

Украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила 4 района сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа Shahed-136/131, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 381 370 военных.