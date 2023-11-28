Ситуация на фронте сегодня 28 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, российская федерация в очередной раз атаковала Украину ударным БПЛА типа "Shahed-136/131", который уничтожен нашими защитниками. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Елино Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Басовка, Степок, Грабовское, Поповка Сумской области; Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 4 атаки. Нанес авиационные удары неподалеку Ивановки и Степной-Новоселовки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где силами обороны отбито 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спирное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области, где силами обороны отражено 16 атак. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Степного, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Очеретино, Степное, Авдеевка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отбили 12 атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Дудчаны, Львовское, Никольское Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы противника.