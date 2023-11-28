Ситуація на фронті сьогодні 28 листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі атаки

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, російська федерація вчергове атакувала Україну ударним БпЛА типу "Shahed-136/131", який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Басівка, Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Завдав авіаційних ударів неподалік Іванівки та Степової-Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Терни Донецької області, де силами оборони відбито 3 атаки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Очеретине, Степове, Авдіївка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 2 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Дудчани, Львове, Микільське Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобах та станцію радіоелектронної боротьби противника.