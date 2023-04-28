Ситуация на фронте сегодня 28 апреля

Противник за минувшие сутки нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Дворичанское и Колодезное.

направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Украинское, Барановка, Бачевск, Кучеровка, Волфино, Алексеевка и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Дворичанское и Колодезное. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Дорошевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Дорошевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы испытали Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы испытали Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражескии обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время, вражескии обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковьевка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области. Также за прошедшие сутки, ночью, враг нанес ракетный удар по Николаеву.

Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества, 24 апреля скончались 20 захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также ударила по зенитно-ракетному комплексу противника. В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.