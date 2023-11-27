Ситуация на фронте сегодня 27 ноября

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, нанесли удар по району сосредоточения личного состава РФ и отбили более 25 атак в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток состоялось 79 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Владимировка, Веселовка, Степок Сумской области; Старица, Тихое, Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 12 атак.
От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное, Переездное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили 9 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вербовое, Малые Щербаки, Пятихатки, Каменское, Степногорск, Плавни Запорожской области.
На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон.
Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 325 580 военных.
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