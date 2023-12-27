Ситуация на фронте сегодня 27 декабря

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток состоялось 49 боевых столкновений. Враг нанес 67 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Нововасильевка, Поповка Сумской области; Лосовка, Бочковое, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Спорного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отбили 2 атаки противника вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак у Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных атаки.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Преображенки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Херсон и Станислав Херсонской области.

Также враг нанес авиационные удары в районах Красного Маяка, Змиевки и Новоберислава Херсонской области.

Наступление ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Потери врага

В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поражено 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов противника.