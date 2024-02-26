Ситуация на фронте сегодня 26 февраля

Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали :

Ямное, Новая Сечь Сумской области ;

; Веселое, Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное, Зализное, Нью-Йорк, Очеретино, Желательное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово, Уманское, Водяное, Парасковеевка, Очеретино, Новомихайловка, Владимировка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Малиновка, Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердычи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Работино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 409 820 военных.