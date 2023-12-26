Ситуация на фронте сегодня 26 декабря

Атаки россиян

В целом враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных ударов, осуществил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спирное, Веселое, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 6 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили 3 атаки российских войск вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника у Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

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