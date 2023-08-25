Ситуация на фронте сегодня 25 августа

Украинские бойцы ведут наступление на Мелитопольском направлении, уничтожили 1 зенитно-ракетный комплекс РФ и отбили атаку россиян вблизи Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил сегодня уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БпЛА "Shahed-136/131". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Лесковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходино, Степное, Миропольское Сумской области и Гатище, Волчанск, Синельниково Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области. Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного Става Харьковской области, Твердохлебово, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Надежда, Твердохлебово Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Берестовое, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них: Зализнянское, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Клищеевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Временки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Максимовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых: Новоандреевка, Щербаки, Павловка, Пятихатки, Степное, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.