Ситуация на фронте сегодня 25 февраля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали :

Ивановка Харьковской области ;

; Надежда Луганской области ;

; Заречное, Богдановка, Нью-Йорк, Дилиевка, Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка, Парасковеевка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции и 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 409 010 военных.