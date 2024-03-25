Ситуация на фронте сегодня 25 марта

На поле боя произошло 45 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки россиян у Раздоловки в Донецкой области и поразили станцию РЭБ противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 45 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две ракеты были уничтожены. Вечером враг нанес по территории нашего государства еще один удар баллистическими ракетами. Последствия данной атаки уточняются.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Поповка и Искрисковщина Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Мощенка, Костобобров Черниговской области; Гаврилова Слобода, Демьяновка, Степок Сумской области; Шевченко, Кудиевка, Красное, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомарково, Часов Яр, Южное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Калиновка, Клещиевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи и Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Архангельское, Очеретино и Уманское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское и Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Работино, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Солончаки, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БпЛА противника.