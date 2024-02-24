Ситуация на фронте сегодня 24 февраля

Атаки россиян

В течение минувших суток произошло 84 боевых столкновения. В целом враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, осуществил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье.

Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении защитники отбили 8 атак противника у Роботино.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А наши ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийских средствах, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.

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