Ситуация на фронте сегодня 24 марта

Российские обстрелы

В общей сложности российские захватчики нанесли 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

В результате вражеских атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Войска РФ нанесли авиационные удары в районах н.п. Победа и Поповка Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 н.п., среди них Блешня Черниговской области; Сорокино, Бачевск, Стариковое, Волфино, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелка Харьковской области.

На Купянском направлении интервенты наступательных (штурмовых) действий не вели. Под артиллерийским и минометным огнем оказались свыше 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Озерного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Спорное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины ВСУ отразили 5 атак российских интервентов в районах н.п. Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Железное Донецкой области.

Под вражеским артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах н.п. Бердичи, восточнее Уманское, Первомайское Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении бойцы ВСУ продолжают сдерживать врага в районах н.п. Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону украинских защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 н.п., среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении захватчики 2 раза при поддержке авиации атаковали позиции украинских защитников в районе Работино Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Полтавка, Ровнополь, Волшебное, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

Ситуация на левобережье Днепра

На Херсонском направлении в течение суток интервенты наступательных (штурмовых) действий не вели.

Войска РФ совершили обстрелы из реактивных систем залпового огня таких населенных пунктов, как Казацкое, Понятовка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ были нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 24 марта проинформировали, что за минувшие сутки потери врага составили еще 990 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь росармии с начала полномасштабного вторжения составило уже около 436 750 солдат.

Кроме того, воины ВСУ уничтожили 24 танка, 28 боевых бронированных машин и 44 артсистем врага.

Добавим, сегодня в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.