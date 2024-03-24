Ситуация на фронте сегодня 24 марта

Украинские военные отразили 15 атак российских окупантов на Бахмутском направлении, удержали позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed" и крылатые ракеты разных типов. Данные по атаке уточняются.

От авиационных ударов пострадали :

Середина-Буда, Ворожба Сумской области;

Землянки, Потихоново, Бологовка, Кисловка Харьковской области;

Белогоровка Луганской области;

Терны, Ямполевка, Раздолевка, Часов Яр, Дачное, Дружба, Уманское, Семеновка, Новобахмутовка, Жданово, Очеретино, Бердичи, Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой области;

Работино, Малиновка, Малая Токмачка, Степное Запорожской области;

Токаровка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое, Спорное Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 34 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и за прошедшие сутки совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному складу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭС и 1 радиолокационной станции оккупантов.