Ситуация на фронте сегодня 23 января

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника:

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 ракет Х-22;

12 баллистических ракет "Искандер-М";

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. Также враг нанес 81 авиационный удар и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети.

Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, школы, спортивный комплекс и другая гражданская инфраструктура в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Архиповка Черниговской области; Поповка, Атинское, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки неподалеку Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 2 атаки у Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Чаривне, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Качкаровки, Милового, Берислава Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Михайловка, Саблуковка, Берислав, Садовое, Антоновка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня населенный пункт Ивановка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.